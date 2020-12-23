Главный тренер "Аталанты" после ничьей с "Болоньей" назвал свою команду самонадеянной и высокомерной

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини раскритиковал свою команду после ничейного матча с "Болоньей" (2:2) в 14 туре чемпионата Италии.

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- Это плохой результат для нас. Мы доминировали по ходу игры, но соперник - специалисты по камбэкам. У нас было много голевых моментов, и тяжело объяснить, почему не получилось. Мы потеряли 3 очка. Мы не можем позволить себе быть самонадеянными и высокомерными, - передает слова Гасперини Sky Sport.



"Аталанта" потеряла очки в матче 14 тура Серии A, сыграв на выезде вничью с "Болоньей" (2:2). Гости лидировали в 2 мяча после дубля нападающего Муриэля, отличившегося на 22-й (с пенальти) и 23-й минутах матча, однако во втором тайме упустили преимущество: голы Томиясу на 73-й и Паса на 82-й минутах позволили хозяевам добыть ничейный результат. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле в перерыве матча, но помочь своей команде не сумел.