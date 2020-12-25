"Я начал разговаривать с домом и давал имена стенам". Ибрагимович рассказал, как переболел коронавирусом

Форвард " Милана " Златан Ибрагимович поделился некоторыми подробностями того, как переболел COVID-19.

Фото: ФК "Милан"

"Когда я заразился коронавирусом, сначала я был довольно спокоен. Я был буквально заинтригован, мне хотелось узнать, что это такое.



Я все время сидел дома в раздражении, потому что не мог выйти на улицу или хорошо потренироваться. Для меня сидеть без дела — это ужасно.



В какой-то момент я начал разговаривать с домом и давал имена стенам. Это ужасный вирус, с этим нельзя спорить", — передает слова Ибрагимовича Corriere della Sera.



Напомним, что Златан перешел в "Милан" в январе 2020 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забил в них 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 3,5 млн евро.