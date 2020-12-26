"Я играл во многих командах и с уважением отношусь ко всем своим клубам, у меня о них прекрасные воспоминания, но "Милан" – это клуб, в котором я чувствую себя как дома.
"Я езжу в Миланелло каждое утро и не тороплюсь возвращаться домой, потому что я и так дома. Чувствовал себя так, еще когда впервые приехал в Милан в 2010 году", - сказал Ибрагимович.
Первый приход Златана Ибрагимовича в "Милан" произошел в 2010 году на правах аренды из "Барселоны".
В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в "Милан" как свободный агент. В этом сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за "Милан" у него 115 матчей, в которых Ибрагимович забил 78 голов и отдал 31 голевую передачу.
"Милан" занимает первое место в турнирной таблице Серии А. После 14-ти матчей у команды Пиоли 34 очка. "Милан" не потерпел ни одного поражения в итальянском чемпионате.
Источник: La Gazzetta Dello Sport
Ибрагимович: в "Милане" я чувствую себя как дома
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отметил, что ему приятно выступать за итальянскую команду.
Фото: Outlook India
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