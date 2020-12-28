Ибрагимович не примет участие в матчах с "Беневенто" и "Ювентусом"

Форвард " Милана " Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы, пропустит ближайшие матчи своей команды в Серии А.

Фото: ФК "Милан"

По информации источника, швед не примет участие в играх с "Беневенто" (3 января) и "Ювентусом" (6 января).



Напомним, что Златан получил мышечное повреждение в матче с "Наполи" 23 ноября. 18 декабря нападающий провёл полноценную тренировку, в конце которой вновь почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах. Медицинское обследование показало рецидив травмы.



Сообщается, что в "Милане" обеспокоены сложившейся ситуацией и не хотят спешить с возвращением Ибрагимовича на поле.



Источник: Sport Mediaset