"На самом деле впечатлений никаких. Бывают разные ситуации, когда ты выпускаешь игрока и ждешь от него чего-то. "Фиорентина" в таком положении, что, скорее всего, не будет такого, что Кокорин выйдет на поле на позитиве при положительном счете.
Я ничего не увидел. Ему нужно восстанавливаться. Мое мнение — он совсем не готов физически", - передает слова специалиста "Матч ТВ".
Напомним, что в свое время Шалимов выступал в итальянских клубах "Фоджи", "Интер" и "Наполи".
Кокорин дебютировал в составе "Фиорентины" в игре с "Интером", заменив сербского нападающего Душана Влаховича на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу миланской команды. Выход 29-летнего россиянина на поле не изменил счет на табло.
"Фиорентина" после 21-го тура Серии А занимает 12-е место, имея в своем активе 22 очка. Ранее "фиалки" вылетели из Кубка Италии.
Шалимов: впечатлений от дебюта Кокорина никаких
Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина за "Фиорентину" в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:2).
Фото: ФК "Фиорентина"
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