Отметим, что накануне Кокорин провел первый матч за "Фиорентину". Он вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А с "Интером", на 74-й минуте. Российский форвард не отличился результативными действиями. "Фиорентина" уступила со счетом 0:2.
"Был первый матч Кокорина. Он вышел на замену, когда игра уже, по сути, решена. "Интер" вел в счете, доминировал. Не лучшая ситуация для входа в игру. "Фиорентина" в матче не продемонстрировала ничего особенного. Не было нужной поддержки Кокорина с точки зрения построения команды. "Фиорентина" — молодой коллектив, если не брать Рибери, и ей нужна харизма. Если он сможет проявить харизму, это поможет", - заявил Палмери.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце минувшего месяца. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Источник: Чемпионат
Итальянский журналист: Кокорин способен помочь "Фиорентине" харизмой
Итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о дебюте форварда Александра Кокорина за "Фиорентину".
Фото: РИА Новости
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