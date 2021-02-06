Итальянский журналист: Кокорин способен помочь "Фиорентине" харизмой

Итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о дебюте форварда Александра Кокорина за "Фиорентину".

Фото: РИА Новости
Отметим, что накануне Кокорин провел первый матч за "Фиорентину". Он вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А с "Интером", на 74-й минуте. Российский форвард не отличился результативными действиями. "Фиорентина" уступила со счетом 0:2.

"Был первый матч Кокорина. Он вышел на замену, когда игра уже, по сути, решена. "Интер" вел в счете, доминировал. Не лучшая ситуация для входа в игру. "Фиорентина" в матче не продемонстрировала ничего особенного. Не было нужной поддержки Кокорина с точки зрения построения команды. "Фиорентина" — молодой коллектив, если не брать Рибери, и ей нужна харизма. Если он сможет проявить харизму, это поможет", - заявил Палмери.

Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце минувшего месяца. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Фиорентина Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Аталанта" упустила преимущество в три гола в матче с "Торино", Миранчук вышел на замену во втором тайме 2
Итальянский журналист: Кокорин способен помочь "Фиорентине" харизмой
Семин: не вижу смысла в массовом отъезде футболистов из РПЛ. Переход ради перехода делает наш чемпионат слабее 1
Источник: Прохин близок к аренде в "Сочи"
Канчельскис - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": странно, что он вообще вышел на поле 1
Колосков: я против того, чтобы клубы в пожарном порядке отдавали своих игроков в аренду "Тамбову"
"Арсенал" уступил "Астон Вилле" на выезде
Айртон высказался о победе "Спартака" над "Шахтером" 1
Семин прокомментировал признание Миранчука лучшим игроком месяца в "Аталанте" 1
Глушаков рассказал о переписке с Промесом и его ожиданиях 3
"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтером" 10
"Молодые должны были греть стульчак в туалете для опытных игроков". Жирков рассказал о дедовщине в "Челси" 2
Миранчук начнет матч "Аталанты" с "Торино" на скамейке запасных
Черчесов рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату Европы
Мостовой: Кокорин правильно сделал, что уехал. Посмотрит, как это выглядит наяву 2
"Спартаку" забил гол его бывший игрок 1
Источник: Кукуян не сдал экзамен ФИФА по английскому языку и не допущен к судейству международных матчей 3
Федун прокомментировал ситуацию с трансфером в "Спартак" Промеса 9
"Спартак" подарил Хендриксу матрешку на день рождения 2
"Крылья Советов" обыграли в контрольном матче "Кайрат" со счетом 3:2
Урунов, Умяров и Мозес - в составе "Спартака" на контрольный матч с солигорским "Шахтером" 1
Промес появился в комментариях инстаграма "Спартака" в ответ на призыв Джикии
Власти Пермского края хотят возродить "Амкар" 5
Собака оборвала матч между сербскими клубами, проигнорировав красную карточку 3
"Ну ничего, первый раз все-таки, еще впишется". Детский тренер Кокорина - о дебюте форварда за "Фиорентину" 3
"Сочи" назвал соперников в контрольных матчах второго предсезонного сбора 1
Игроки "Спартака" поздравили именинника Хендрикса "коридором" (видео) 1
Опубликован обзор контрольного матча "Динамо" и "Рубина" с пятью забитыми голами (видео)
Источник: "Спартак" не отдаст Урунова в "Тамбов" 7
Алексей Миранчук - игрок месяца в "Аталанте" 20
Все новости
-