«Интер» разгромил «Милан» и оторвался от преследователей. Затащил Ханданович, остановивший Ибрагимовича

Rusfootball.info. — о главном поединке 23-го тура Серии А.
Фото: Flashscore
Впервые за несколько лет матч «Милана» и «Интера» был интересен не только ярчайшей вывеской, но и турнирной мотивацией. В нынешнем сезоне миланские гранды вышли из спячки, да и помог кризис в «Ювентусе». Именно миланцы оказались на вершине турнирной таблицы, отодвинув на второй план «Ювентус» и «Наполи», не говоря уже о команда из Рима.

Долгое время в чемпионате лидировал «Милан», который при Стефано Пиоли выжимал из своих ресурсов максимум. Но в последнее время «россонери» немного сдулись. И если поражения от «Ювентуса» и «Аталанты» ещё можно было объяснить, то невзрачные 0:2 в матче со «Специей» стали неприятным сюрпризом.

«Интер» разгромил «Милан» и оторвался от преследователей. Затащил Ханданович, остановивший Ибрагимовича

После такого матч с «Интером», принципиальным соперником, да ещё и конкурентом в борьбе за Скудетто, становился одним из важнейших испытаний. Победа позволила бы «Милану» вновь выйти в лидеры, а также ответить на слова о лопнувшем пузыре.

Ещё один полюс противостояния должен был возникнуть у нападающих и лидеров команд. В недавнем матче в Кубке Италии Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку так разругались, что огромного бельгийца с поля уводили сразу несколько одноклубников и тренеров. Экс-одноклубники по «Манчестер Юнайтед» что-то не поделили на поле, да конфликт принял настолько жесткий характер, что Лукаку успел задеть жену Ибрагимовича, а Златан — мать Ромелу.

Правда, конфликт так и не получил развития. Лукаку и Ибрагимович вели себя на удивление спокойно, даже не дав повода вспомнить о предыдущем скандале.


Зато жарко было перед матчем. Фанаты собрались перед стадионом, чтобы выразить поддержку своим командам.

Деклассирование

События в матче развивались стремительно. Уже на пятой минуте номинальные гости вышли вперёд. Гол получился удивительным: Лукаку подал с фланга, а Лаутаро Мартинес головой с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Остаётся лишь удивляться, как огромные защитники «Милана» могли проиграть верховую борьбу невысокому нападающему. Сплоховал и Доннарумма, который мог сыграть на выходе: форвард «Интера» наносил удар с линии вратарской.

Пропущенный гол явно обескуражил «россонери». Вместо того, чтобы обрушить град атак на ворота соперника, подопечные Стефано Пиоли пропустили еще несколько опасных выпадов. «Интер» уверенно вёл игру, а «Милан» очнулся лишь в концовке тайма. И здесь здорово себя проявили защитники «Интера» и Самир Ханданович. Голкипер номинальных гостей не ошибался вообще. Он справился с классным ударом Ибрагимовича в касание, а в другом эпизоде Тео Эрнандесу не хватило сантиметров, чтобы попасть в ворота ударом из пределов штрафной.


Ханданович продолжил спасать и во втором тайме. Голкипер «Интера» отразил мощный выстрел Тонали, да и в целом «Интер» мало что позволял сопернику. Хозяева действовали предсказуемо, максимально нагружая Ибрагимовича. Златан был традиционно активен, но в некоторых случаях ему не удавалось переигрывать вратаря, да и 100% моментов шведу в этой встрече не дали.

Если защитники «Интера» действовали почти безукоризненно, то в обороне «Милана» иногда царил хаос. По сути, всё решилось на 57-й минуте. Сразу трое игроков «Милана» не смогли остановить Лукаку, хотя вполне могли сфолить практически в центре поля, а дальше уже Эриксен, Перишич и Мартинес идеально использовали выпад три в три.

Вскоре добил соперника уже сам Лукаку, который убежал от защитников и пробил в ближний угол ворот Доннаруммы. Опять же, голкипер «Милана» не выручил, хотя его визави тащил не менее опасные удары.

Нехватка опыта

В результате «Милан» даже превзошёл соперника по владению мячом (61% против 39%) и ударам в створ (10:6), но полностью проиграл по счёту. И, наверное, здесь стоит вспомнить о большом количестве молодых игроков в «Милане». Пока этой команде явно не хватает опыта. И, конечно, в этом сезоне перед командой стоят более приземлённые задачи, о чём говорил и сам Пиоли. Финиш в первой четвёрке уже будет отличным результатом для молодой команды. Но не стоит и вычёркивать «Милан» из списка претендентов на Скудетто. В нынешнем сезоне возможно всё. Но, конечно, с нынешней формой «Интера», который рвет всех подряд, явный фаворит чемпионской гонки очевиден.

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