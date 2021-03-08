Кокорин готов приступить к индивидуальным тренировкам

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин готов приступить к индивидуальным тренировкам, его восстановление после травмы проходит успешно.
Фото: "Фиорентина"
По данным источника, ожидается, что Кокорин начнет индивидуальные тренировки уже сегодня, 9 марта. Если восстановление игрока пройдет быстрее запланированного, он сможет поучаствовать в ближайшем матче "фиалок" с "Беневенто". Вместе с тем участие Кокорина в этой встрече маловероятно.

Напомним, что Кокорин повредил бедро, из-за этого он пропустил матч 26-го тура Серии А с "Пармой" (3:3).

Источник: РБ Спорт

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А
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