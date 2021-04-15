Скаут Серии А рассказал о характере травм Кокорина

- Из информации, выходящей за пределы тренировочного центра - речь идет о мышечных проблемах, хронически сопровождающих Кокорина. Тут и время, проведенное в заключении, повлияло на возможность наладить мышечную форму, и фактор того, что футболист перешел от периода предсезонных занятий в России к моменту активных занятий в Италии - где-то попытался форсировать темпы подготовки и навредил себе, - цитирует Великих Matchtv.ru.
30-летний форвард Александр Кокорин, в январе 2021 года перешедший из "Спартака" в "Фиорентину" за четыре с половиной миллиона евро, за прошедшее время сыграл в футболке своего нового клуба в 3 матчах Серии А. Суммарное игровое время Александра при этом составило 77 минут, результативных действий он не совершал. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче против "Ромы" 3 марта, и с тех пор пропустил 5 календарных матчей Серии A из-за травмы бедра.
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Фото: ФК "Фиорентина"
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