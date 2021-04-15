- Зимой трансфер Кокорина выглядел нелогично, так как пришлось платить - пусть небольшие деньги, но все же. Ожидалось, что приобретается футболист в основу, который заиграет (может быть, не сразу) и станет давать результат. Появление в трех матчах Серии А на несколько минут не дало полной картины о россиянине, а отзывов было больше негативных, чем позитивных, - передает слова Великих Matchtv.ru.
30-летний нападающий Александр Кокорин в конце января 2021 года перешел из "Спартака" в "Фиорентину", размер трансферной компенсации составил 4,5 миллиона евро. За новый клуб форвард сыграл в 3 матчах Серии A, получив общее игровое время 77 минут и не отметившись результативными действиями.
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Скаут Серии А - о Кокорине: ожидалось, что приобретается футболист в основу, который станет давать результат
Скаут Серии А Алекс Великих дал комментарий о трансфере нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину" в январе 2021 года.
Фото: Getty Images
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