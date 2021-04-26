"До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он всё еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе. Сыграет ли он в ближайших двух турах против "Болоньи" или "Лацио"? Пока не знаю", - заявил Ди Франческо.
Напомним, нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2). Кокорин подписал контракт с "фиалками" в январе 2021 года. Всего за "Фиорентину" он провел 3 матча, в общей сложности сыграв 77 минут, и получил одну желтую карточку.
"Фиорентина" располагается на 14-м месте в таблице Серии А, набрав в 33-х матчах 34 очка. Вчера "фиалки" на своем поле сыграли вничью с туринским "Ювентусом" (1:1). Следующий матч "Фиорентина" проведет 2 мая против "Болоньи". Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск.
Источник: "СЭ"
В "Фиорентине" рассказали о состоянии здоровья Кокорина
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Александра Кокорина.
Фото: "Getty Images"
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