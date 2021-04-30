В "Фиорентине" прокомментировали информацию о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона

Пресс-служба "Фиорентины" не подтвердила информацию итальянских СМИ о том, что нападающий Александр Кокорин не примет участия во всех оставшихся матчах текущего сезона.
Фото: ФК "Фиорентина"
- Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом, - передает слова пресс-службы "фиалок" "Спорт-Экспресс".

Ранее итальянский интернет-портал FiorentinaNews сообщил, что 30-летний российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин с высокой вероятностью больше не сыграет в матчах текущего сезона Серии А, так как не успеет влиться в состав команды даже в том случае, если успеет относительно быстро залечить травму мышц бедра. Ставший игроком "фиалок" в конце января 2021 года футболист провел за них 3 матча чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

Кокорин с высокой вероятностью уже не сыграет в матчах текущего сезона

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин
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