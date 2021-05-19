"Это исключено. У нас нет к нему интереса", - приводит слова Капозукки Sport24.
Ранее появились слухи, согласно которым 30-летний нападающий может перейти в "Кальяри" в рамках сделки по трансферу в "Фиорентину" вратаря красно-синих Алессио Краньо.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "фиалок" в минувшее зимнее трансферное окно. Итальянский клуб заплатил московскому "Спартаку", за который ранее выступал Александр, 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.
В "Кальяри" прокомментировали информацию об интересе к Кокорину
Спортивный директор "Кальяри" Стефано Капозукка опроверг информацию об интерес клуба к российскому форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Фиорентина"
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