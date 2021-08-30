Великих задали вопрос, останется ли Кокорин в "Фиорентине" как минимум до зимы. По словам скаута, после того, как стало известно, что основной форвард "фиалок" Душан Влахович останется в команде, руководство клуба может попытаться продать Кокорина или отдать его в аренду.
"Раньше в клубе было некоторое желание, чтобы Кокорин рассмотрел вариант с арендой или полноценным трансфером в другой клуб, но активного давления на игрока не было. После того как тема с уходом Влаховича закрылась, вопрос по Кокорину встанет более остро", - сказал скаут.
Источник: Матч ТВ
Скаут Серии А допустил, что "Фиорентина" может попытаться продать Кокорина
Скаут Серии А Алекс Великих высказался о ситуации российского форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
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