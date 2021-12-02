Грозный заявил, что Шевченко столкнется с трудностями в начале работы с "Дженоа". При этом руководство клуба доверяет украинскому специалисту, отметил бывший тренер "Спартака".
"Он будет много проигрывать. Сейчас они едут в Турин - там тоже, наверное, проиграют. Вот у "Сампдории" через тур могут выиграть. <...> Верю ли я в звезду Шевченко? Да. В "Дженоа" пришли люди с деньгами. Будет масштабная селекция. Андрею дали карт-бланш, контракт на два с половиной года. Любой тренер мечтает о таких условиях на старте клубной карьеры", - сказал Грозный.
Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в прошлом месяце. Он подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Ранее Шевченко тренировал сборную Украины. 45-летний специалист покинул сборную после выступления на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала.
Источник: РБ Спорт
Грозный высказался о работе Шевченко в "Дженоа"
Бывший тренер московского "Спартака" Вячеслав Грозный высказался о работе Андрея Шевченко на посту наставника "Дженоа".
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