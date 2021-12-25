35-летний защитник "Кальяри" Диего Годин уйдёт из итальянской команды в январе. По информации Фабрицио Романо, у игрока на руках есть пять предложений, однако окончательное решение о продолжении карьеры в конкретном клубе ещё не принято. Ранее сообщалось, что Годином интересуется московское "Динамо".
Напомним, что уругвайский защитник был отстранён из первой команды "Кальяри". В этом сезоне Диего Годин сыграл 12 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Источник: Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890
Годин покинет "Кальяри". Ранее сообщалось, что в игроке заинтересовано "Динамо"
Уругвайский защитник Диего Годин покинет итальянский клуб.
Фото: metaratings.ru