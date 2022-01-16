— Проблема в том, что Шевченко предложили возглавить команду в критической ситуации. Его согласие было ошибкой. Права на ошибку в такой ситуации нет, — цитирует Бышовца "Всепроспорт".
45-летний Шевченко работал в итальянском клубе с ноября 2021 года. 15 января "Дженоа" объявил об увольнении украинского специалиста: под его руководством команда не смогла одержать ни одной победы в матчах чемпионата Италии.
Источник: сборная Польши рассматривает назначение Шевченко главным тренером перед матчами с Россией
Бышовец — об увольнении Шевченко: проблема в том, что ему предложили возглавить команду в критической ситуации
Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа".
Фото: Getty Images