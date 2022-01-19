По данным источника, руководство бергамасков согласовало аренду Миранчука в генуэзский клуб до конца сезона без права выкупа, но главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперени блокирует сделку. Специалист не хочет отпускать россиянина при нынешних обстоятельствах. Сейчас в клубе непростая ситуация с игроками - несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.
Отмечается, что на фоне сложных переговоров по Миранчуку, у Гасперини обострились отношения со спортивным директором "Аталанты" Джованни Сартори, который опасается, что "Дженоа" может не хватить терпения, и клуб откажется от российского футболиста.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: Sport24
В Италии считают, что "Аталанта" может отказаться от продажи Миранчука
Источник: Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в "Дженоа"
"Дженоа" и "Аталанта" полностью согласовали детали перехода российского полузащитника Алексея Миранчука.
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