"Хорошо, что СМИ не могут достучаться до моего брата, меньше будет инфоповодов. Уже все его носки перебрали, какие только возможно. Перебрали всю его жизнь, следят за всем, что он делает - обо всем СМИ говорят. Влияет ли это на Александра? Может, влияет, а, возможно, и нет. Может быть, он просто не говорит об этом никому", - цитирует Кирилла Кокорина "РБ Спорт".
Напомним, Кокорин перебрался в "Фиорентину" зимой 2021-го года. В составе "Фиорентины" на счету Кокорина нет ни одного результативного действия. В нынешнем сезоне он провел на поле 121 минуту во всех турнирах. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" попытается расторгнуть контракт с россиянином, но позже появлялась информация, что клубу не удалось достичь с Кокориным соглашения об уходе.
Кирилл Кокорин: уже все носки моего брата перебрали. Перебрали всю жизнь, следят за всем, что он делает
Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, выступающего за "Фиорентину", рассказал о будущем российского форварда.
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