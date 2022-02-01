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Кирилл Кокорин: уже все носки моего брата перебрали. Перебрали всю жизнь, следят за всем, что он делает

Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, выступающего за "Фиорентину", рассказал о будущем российского форварда.
Фото: Getty Images
"Хорошо, что СМИ не могут достучаться до моего брата, меньше будет инфоповодов. Уже все его носки перебрали, какие только возможно. Перебрали всю его жизнь, следят за всем, что он делает - обо всем СМИ говорят. Влияет ли это на Александра? Может, влияет, а, возможно, и нет. Может быть, он просто не говорит об этом никому", - цитирует Кирилла Кокорина "РБ Спорт".

Напомним, Кокорин перебрался в "Фиорентину" зимой 2021-го года. В составе "Фиорентины" на счету Кокорина нет ни одного результативного действия. В нынешнем сезоне он провел на поле 121 минуту во всех турнирах. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" попытается расторгнуть контракт с россиянином, но позже появлялась информация, что клубу не удалось достичь с Кокориным соглашения об уходе.


Теги: Кокорин Фиорентина
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