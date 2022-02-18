Кокорин пропустил игру "Фиорентины" со "Специей", прошедшую в понедельник в рамках 25-го тура Серии А (2:1). У российского форварда вновь возникли мышечные проблемы. На этой неделе Кокорин занимался по индивидуальной программе. С большой долей вероятности он не сможет сыграть в матче против "Аталанты". Эта встреча пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Кокорин из-за мышечных проблем может пропустить матч "Фиорентины" с "Аталантой"
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин еще не вернулся в общую группу команды.
Фото: "Фиорентина"