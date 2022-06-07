"Я верю в него. Нужно найти себя в Италии. В России же Миранчуку делать нечего", - комментирует будущее Алексея Миранчука бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская.
Ранее СМИ сообщали, что "Аталанта" готова была отпустить Миранчука в аренду.
Одним из претендентов называлась "Болонья".
В 2020 году Алекей Миранчук перешёл из московского "Локомотива" в "Аталанту".
Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Миранчук провёл за клуб из Бергамо 19 игр, в которых отметился 2 голами и сделал 5 результативных передач.
"Аталанта" финишировала на 8-й позиции в Серии А.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: в России Алексею Миранчуку делать нечего
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, где полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может продолжить карьеру.
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