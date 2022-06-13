"Миранчуку стоит перейти куда угодно, где его по-настоящему захотят видеть, в чем у меня есть большие сомнения с учётом его зарплаты и ценника "Аталанты". Он должен молиться Богу, чтобы его кто-то вообще взял, а то он в "Аталанте" просто закончит.
Возвращение РПЛ? Не вижу очереди даже здесь в России. Те команды, которые могут позволить такую зарплату, уже укомплектованы", - цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация "Аталанта" намерена расстаться с рядом футболистов, среди которых Алексей Миранчук – российский футболист пополнил состав итальянской команды летом 2020 года, но так и не закрепился в основном составе.
Сообщалось, что руководство "Аталанты" может отдать игрока в аренду "Болонье".
Миранчук в завершившемся сезоне чемпионата Италии вышел на поле в 19-ти матчах, в которых записал на свой счет два гола и пять результативных передач.
Агент Лахтер – о Миранчуке: с учетом ценника "Аталанты", он должен молиться Богу, чтобы его кто-то взял
Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из "Аталанты".
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