По информации источника, Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших товарищеских матчах "фиалок" не сыграет. Ранее сообщалось, что Александр пропустил начало сборов "Фиорентины" из-за коронавируса.
Второй сбор итальянской команды начнется 27 июля. Сообщается, что россиянин должен принять в нем участие.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Первый матч в новом сезоне Серии А "Фиорентина" проведет 14 августа против "Кремонезе". Также "фиалки" сыграют в квалификации Лиги конференций.
Источник: "СЭ"
Кокорин прибыл на сбор "Фиорентины". Он тренируется индивидуально
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин прибыл на сборы команды в Моэну.
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