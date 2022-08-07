По информации источника, итальянский клуб не смог договориться ни с одним клубом по поводу трансфера Кокорина, поэтому попытается продать его зимой.
"В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим", - заявил источник.
Также сообщается, что ни один клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ) не рассматривал возможность реального приобретения форварда.
Ранее была информация, что "Фиорентина" может не включить Кокорина в заявку на новый сезон. "Фиалки" не готовы жертвовать местом футболиста без паспорта Евросоюза в составе.
Напомним, с января прошлого года Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей, результативными действиями отметиться ему не удалось.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Кокорин не будет играть за "Фиорентину" в этом сезоне. "Фиалки" попытаются продать россиянина зимой
Российский нападающий Александр Кокорин не будет играть за "Фиорентину" в этом сезоне.
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