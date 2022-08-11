"Переходы Алексея и Николы — отличное событие. Будет интересно посмотреть на их связку в "Торино". Оба — очень хорошие игроки с опытом игры в РПЛ", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее сегодня "Торино" объявило о переходах Алексея Миранчука и Николы Влашича. Туринский клуб подписал обоих полузащитников в аренду с правом выкупа. Если верить СМИ, то сумма выкупа за россиянина составляет 12 млн евро, а за хорвата - 15 млн евро.
Ранее оба футболиста выступали в РПЛ. Миранчук является воспитанником "Локомотива", откуда перешел в "Аталанту", а Влашич на протяжении нескольких сезонов выступал за ЦСКА.
Агент Влашича: будет интересно посмотреть на связку Николы и Миранчука в "Торино". Оба - очень хорошие игроки
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы Николы Влашича, прокомментировал переходы его клиента и Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: ФК "Торино"