Ранее СМИ сообщили, что "Арис" сделал предложение об аренде Кокорина.
По информации источника, в понедельник, 29 августа, представители "Ариса", "Фиорентины" и Кокорина провели решающую стадию переговоров по поводу перехода нападающего в кипрский клуб.
Сообщается, что сделка должна быть официально закрыта до 31 августа. Это будет либо аренда, либо переход на правах свободного агента.
Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
Источник: переговоры по переходу Кокорина из "Фиорентины" в "Арис" вступили в финальную фазу
Российский нападающий Александр Кокорин в ближайшее время перейдет из "Фиорентины" в кипрский "Арис".
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