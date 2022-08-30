По информации источника, сегодня, 30 августа, "фиалки" получат официальное предложение по Кокорину от "Ариса".
Кипрский клуб хочет взять россиянина в аренду. Возможно, на период аренды зарплату нападающего клубы поделят между собой. Сообщается, что сам Александр хочет уйти, чтобы получать игровую практику.
Отмечается, что сделка может не состояться из-за агента Кокорина Тимофея Бердышева. Он настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере, так как с бесплатной аренды Бердышев не получит комиссию.
Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
СМИ: переход Кокорина в "Арис" может сорваться из-за агента футболиста
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин близок к переходу в кипрский "Арис".
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