"Бийол стал лучше в России. И он очень благодарен Алексею Березуцкому за то, что тот нашел позицию, на которой Яка по-настоящему раскрылся… Сейчас Яка играет все лучше с каждым матчем, он обрел себя… Согласится ли Бийол перейти в "Зенит"? В венах Яки течет красно-синяя кровь", - цитирует агента "РБ Спорт".
В предыдущем сезоне Бийол принял участие в 28-ми матчах ЦСКА в Российской Премьер-лиге, в которых забил 1 мяч и отдал голевую передачу. Летом 23-летний словенский защитник подписал контракт с "Удинезе".
Бийол успел выйти на поле в 5-и матчах нынешнего сезона итальянской Серии А и забил 2 гола. "Удинезе" набрал 19 очков в 8-и турах национального первенства и вышел на третье место в таблице.
Агент Бийола: переход в "Зенит"? Яка по-настоящему раскрылся в ЦСКА, у него красно-синяя кровь
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника "Удинезе" Яки Бийола, высказался о влиянии ЦСКА на игру футболиста и о возможности перехода в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА