"Аталанта" обыграла "Сассуоло" и вышла на первое место в Серии А

"Аталанта" переиграла "Сассуоло" в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1).

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Серия А



10-й тур



"Аталанта" 2:1 "Сассуоло"



Голы: Пашалич, 45+1, Лукман, 46 - Кирьякопулос, 41.

Встреча проходила в Бергамо. Гости открыли счет на 41-й минуте благодаря голу Кирьякопулоса, но еще до конца тайма "Аталанта" сумела отыграться усилиями Пашалича. А в самом начале второго тайма гол Лукмана принес команде Джан Пьеро Гасперини победу.Благодаря этому результату "Аталанта" вышла на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Теперь бергамаски на одно очко опережают "Наполи".: Спортьелло, Соппи (Дзортеа, 82), Демирал, Околи, Скальвини, Мэле (Руджери, 81), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 66), Копмейнерс, Лукман (Бога, 69), Муриэль (Хейлунд, 68).: Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес, Фраттези, Торстведт (Траоре, 65), Кирьякопулос (Матеус Энрике, 65), Д'Андреа (Берарди, 56; Альварес, 79), Пинамонти.: Скальвини, 16, Кирьякопулос, 21, Пинамонти, 23, Торстведт, 30, Феррари, 83.