"Говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы не стал. "Фиорентина" не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения", - цитирует Джаннатазио "СЭ".
Напомним, перед началом этого сезона Александр Кокорин перебрался в "Арис" на правах аренды из "Фиорентины".С того момента россияин провел за кипрский клуб 6 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Срок его арендного соглашения истекает следующим летом..
Журналист Corriere dello Sport: голы Кокорина на Кипре никто в Италии не воспринимает всерьез
Журналист итальянского издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио рассказал о том, как в Италии воспринимают результативность Александра Кокорина в чемпионате Кипра.
Фото: ФК "Арис"