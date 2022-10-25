– Я всегда высоко отзывался о Зайнутдинове, это чисто тренерский игрок. По своему качеству он готов закрыть любую позицию. У него есть качества, которые очень востребованы в Италии, где уделяется много внимания тактическому футболу, который как раз подходит Зайнутдинову. Он подошел бы Гасперини в "Аталанте". Этот тренер часто меняет позиции игроков, у него много игры один в один. Бахтиер хорошо влился бы в такую игру, – цитирует Адиева "РБ Спорт".
Бахтиер Зайнутдинов перешел в московский ЦСКА в августе 2020 года из футбольного клуба "Ростов", где он играл на протяжении полутора лет. До этого Бахтиер выступал исключительно за казахстанские клубы – "Тара", "Астана" и "Тараз-Каратау". Зайнутдинов является основным игроком и футбольного клуба ЦСКА, и сборной Казахстана по футболу. На этой неделе в СМИ появились новости о том, что игроком заинтересовались в Италии. Гасперини является главным тренером "Аталанты", которой все еще принадлежит российский полузащитник Алексей Миранчук, перебравшийся в "Торино" на правах аренды. Transfermakrt оценивает стоимость Зайнутдинова в 3,50 миллионов евро. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2025 года.
Магомед Адиев: Зайнутдинов подошел бы под футбол Гасперини в "Аталанте"
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный переход игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в итальянский чемпионат.
Фото: ПФК ЦСКА