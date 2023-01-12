– Мне кажется, что именно в "Торино" Миранчук нашел себя. Ему она больше подходит, чем "Аталанта". Всем заметно, что там он себя чувствует гораздо лучше, – передает слова Аршавина "Спорт день за днем".
Напомним, что Алексей Миранчук играет сейчас за "Торино" на правах годичной аренды из другого итальянского клуба – "Аталанты". В "Аталанту" он перешел в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". В августе 2022 года был арендован "Торино", летом 2023 года должен вернуться в "Аталанту", если "Торино" не воспользуется опцией выкупа. В текущем сезоне итальянской Сериии А Алексей Миранчук отыграл 11 матчей, забил три мяча, отдал две результативных передачи. В общей сумме на футбольном поле Миранчук провел 798 минут. Значительную часть на старте сезона Алексей пропустил из-за повреждения. Контракт Миранчука с "Аталантой" действует до 30 июня 2024 г.
Аршавин: "Торино" подходит Миранчуку больше, чем "Аталанта". Всем заметно, что там он чувствует себя гораздо лучше
Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин считает, что "Торино" подходит полузащитнику Алексею Миранчуку больше, чем "Аталанта".
Фото: Global Look Press