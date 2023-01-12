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Аршавин: "Торино" подходит Миранчуку больше, чем "Аталанта". Всем заметно, что там он чувствует себя гораздо лучше

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Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин считает, что "Торино" подходит полузащитнику Алексею Миранчуку больше, чем "Аталанта".
Фото: Global Look Press
– Мне кажется, что именно в "Торино" Миранчук нашел себя. Ему она больше подходит, чем "Аталанта". Всем заметно, что там он себя чувствует гораздо лучше, – передает слова Аршавина "Спорт день за днем".

Напомним, что Алексей Миранчук играет сейчас за "Торино" на правах годичной аренды из другого итальянского клуба – "Аталанты". В "Аталанту" он перешел в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". В августе 2022 года был арендован "Торино", летом 2023 года должен вернуться в "Аталанту", если "Торино" не воспользуется опцией выкупа. В текущем сезоне итальянской Сериии А Алексей Миранчук отыграл 11 матчей, забил три мяча, отдал две результативных передачи. В общей сумме на футбольном поле Миранчук провел 798 минут. Значительную часть на старте сезона Алексей пропустил из-за повреждения. Контракт Миранчука с "Аталантой" действует до 30 июня 2024 г.


Аршавин Миранчук Ал Торино Аталанта Серия А
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