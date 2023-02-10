- Миранчук получает удовольствие от футбола в "Торино". Он счастлив, потому что чувствует уверенность не только от себя, но и от главного тренера. Если Алексей продолжит в том же духе и по итогам Серии А выдаст хороший сезон, то "Торино" не станет для него последним клубом в Европе. Уверен, Миранчук уедет в еще более сильную команду, - передает слова Дюрицы Sport24.
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в сентябре 2020 года перешел из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", в которой не смог закрепиться в основном составе за два неполных сезона в итальянской Серии А. В августе 2022 года Миранчук отправился на правах аренды в "Торино", за который успел сыграть 17 матчей во всех турнирах (15 из них в стартовом составе), забить 4 гола и выполнить 3 результативных передачи.
Дюрица: уверен, Миранчук уедет из "Торино" в еще более сильную команду
Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица высказал мнение о карьерных перспективах российского атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука.
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