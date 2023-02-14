- Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона "Наполи", - приводит мнение Капелло "СЭ".
"Наполи" приобрел 22-летнего грузинского левого вингера Хвичу Кварацхелию летом 2022 года. Экс-игрок "Локомотива" и "Рубина" сразу стал одним из важнейших звеном в тактических построениях Лучано Спаллетти. Грузин поучаствовал в 23 встречах за неаполитанский коллектив. В активе футболиста 11 голов и 14 результативных пасов. Вместе с нигерийским форвардом Виктором Осимхеном Кварахцелия является лучшим бомбардиром команды. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Наполи" планирует предложить улучшенный контракт игрока сборной Грузии.
Капелло: Кварацхелия является сильной стороной "Наполи"
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти высказался по поводу игры Хвичи Кварацхелии.
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