- У "Торино" есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся, - передает слова Джуффриды Sport24.
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в августе 2022 года перешел из итальянской "Аталанты" в "Торино" на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа. В составе туринцев Миранчук провел 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 3 результативных передачи. В сентябре 2020 года футболист перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" за трансферную компенсацию в размере 14,5 миллиона евро.
Агент Миранчука: у "Торино" есть опция выкупа Алексея у "Аталанты", но переговоры сейчас не ведутся
Агент атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Валерио Джуффрида рассказал о ситуации с возможным выкупом трансфера игрока у "Аталанты".
Фото: Getty Images