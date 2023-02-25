Спортивный директор "Торино" Ваньяти: есть вероятность, что клуб не отпустит Миранчука в сборную России

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал, что команда может не отпустить полузащитника Алексея Миранчука в сборную России для участия в товарищеском матче со сборной Ирана.

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27-летний полузащитник "Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с РФС. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела", - цитирует Ваньяти " Sport24 ".27-летний полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды до конца сезона. В составе туринской команды Миранчук принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Алексей дебютировал за сборную России в возрасте 19 лет в июне 2015 года. Всего в активе футболиста 6 забитых мячей в 41 матче за национальную команду.