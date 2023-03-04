- В "Торино" Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист. Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей, - приводит мнение Таре Sport24.
Российский атакующий хавбек Алексей Миранчук был арендован "Торино" у "Аталанты" летом 2022 года. С того момента игрок сборной России принял участие в 20 встречах за туринцев, в которых сумел отметиться 4 точными попаданиями и 4 результативными передачами. Алексей тратит на гол примерно 382 игровые минуты. Недавно в Италии объявили, что Миранчук будет присутствовать в списке номинантов на премию лучшего игрока итальянского первенства в феврале. В этом месяце воспитанник "Локомотива" сыграл в 4 матчах и оформил 1 ассист. "Торино" с Миранчуком в составе после 24 сыгранных туров располагается на 9-й строчке в таблице Серии А.
Спортдиректор "Лацио": Миранчук пока не заслужил получить награду лучшего игрока Серии А
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре поделился мыслями по поводу включения российского хавбека Алексея Миранчука в список номинантов на лучшего игрока Серии А в феврале.
Фото: Global Look Press