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Форвард "Наполи" Осимхен: верю, что Кварацхелия может выиграть "Золотой мяч" в ближайшие годы

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Нигерийский форвард "Наполи" Виктор Осимхен поделился мыслями по поводу игры своего одноклубника Хвичи Кварацхелии.
Фото: Global Look Press
- Хвича — отличный парень, я сразу это понял. Все в раздевалке его любят, причем не только за то, что он творит на поле, но и за действия вне стадиона. Верю, что в ближайшие годы он может выиграть "Золотой мяч". Также я надеюсь, что он приведет "Наполи" к большим успехам, - приводит мнение Осимхена Tuttomercatoweb.

Вингер из Грузии, которому в феврале исполнилось 22 года, Хвича Кварацхелия защищает цвета "Наполи" с лета 2022 года. С того момента футболист за неаполитанский коллектив 27 поединков, в которых сумел отметиться 12 голами и 15 голевыми пасами. Экс-футболист "Локомотива" и "Рубина" тратит на гол примерно 169 игровых минут. Контракт Хвичи с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее различные источники сообщали о том, что руководство "Наполи" планирует договориться с Кварацхелией о пролонгации соглашения с Кварацхелией на улучшенных условиях, так как им интересуется ряд английских и испанских клубов. Также на счету грузина 10 голов в 9 встречах за свою национальную сборную.

"Наполи" после 25 сыгранных туров располагается на 1-й строчке, имея в своем активе 65 набранных баллов. Команда Лучано Спаллетти опережает "Интер", идущий на строчку ниже, на 15 очков.


Кварацхелия Наполи Осимхен
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