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"СЭ": главный тренер "Торино" Юрич попросил выкупить Миранчука у "Аталанты"

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Наставник "Торино" Иван Юрич обратился к руководству клуба с просьбой осуществить полноценный трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"
Накануне 27-летний хавбек провел на поле все 90 минут в победном матче с "Болоньей" (3:0). Отметим, что это уже девятая полная игра для Алексея в текущем розыгрыше Серии А. Выступая за "Аталанту", он отыграл "от и до" только в одном поединке. По сведениям источника, Юрич видит Миранчука в качестве полноценного игрока стартового состава и очень рассчитывает на россиянина в будущем.

На счету экс-полузащитника "Локомотива" четыре гола и четыре результативные передачи в этом сезоне в составе "быков". После победы над "Болоньей" "Торино" поднялся на девятую строчку в таблице Серии А. Накануне Миранчук получил вызов в сборную России.

Источник: "СЭ"


Торино Миранчук Ал Серия А
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"СЭ": главный тренер "Торино" Юрич попросил выкупить Миранчука у "Аталанты"
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