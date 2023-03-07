Накануне 27-летний хавбек провел на поле все 90 минут в победном матче с "Болоньей" (3:0). Отметим, что это уже девятая полная игра для Алексея в текущем розыгрыше Серии А. Выступая за "Аталанту", он отыграл "от и до" только в одном поединке. По сведениям источника, Юрич видит Миранчука в качестве полноценного игрока стартового состава и очень рассчитывает на россиянина в будущем.
На счету экс-полузащитника "Локомотива" четыре гола и четыре результативные передачи в этом сезоне в составе "быков". После победы над "Болоньей" "Торино" поднялся на девятую строчку в таблице Серии А. Накануне Миранчук получил вызов в сборную России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": главный тренер "Торино" Юрич попросил выкупить Миранчука у "Аталанты"
Наставник "Торино" Иван Юрич обратился к руководству клуба с просьбой осуществить полноценный трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"