"Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют", - цитирует Капелло "РБ Спорт".
Напомним, полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия удостоился звания лучшего игрока чемпионата Италии по итогам февраля. Он получает приз лучшего футболиста итальянского первенства по итогам месяца уже во второй раз в нынешнем сезоне. Ранее он признавался лучшим игроком чемпионата Италии в августе. В текущем сезоне грузинский хавбек записал на свой счет 13 голов и 15 ассистов в 29 играх за неаполитанский клуб в нынешнем сезоне. Его команда уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайших преследователей на 18 очков.
Капелло: Кварацхелия - главное открытие этого сезона в Италии
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высоко оценил игру полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Наполи"