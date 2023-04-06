– Миранчуку нравится в Италии. Даже если не получится остаться в "Торино", то будет искать похожий клуб в Серии А. Он смог показать, что он эффективен в команде. Да, ему нужны условия, но играть он умеет. В "Локомотиве" его ждать рано. Всегда успеет вернуться. Думаю, что "Торино" еще передумает. "Локомотив" – крайний вариант для Миранчука, – приводит слова Колоскова Sport24.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Торино" не планирует выкупать Алексея Миранчука из "Аталанты". Арендное соглашение с российским полузащитником истекает грядущим летом. Технический директор "быков" Давиде Ваньяти заявил, что клуб вернется к этому вопросу в июне.
На счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 23 сыгранных матчах нынешней кампании. По итогам 28-ми туров чемпионата Италии "Торино" замыкает десятку сильнейших клубов таблицы, набрав 38 очков.
Колосков: "Локомотив" – крайний вариант для Алексея Миранчука. Думаю, "Торино" еще передумает
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что "Торино" не намерен выкупать российского хавбека Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: ФК "Торино"