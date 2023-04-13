- Алексей уже зрелый футболист, сам определит, как дальше развивать свою карьеру. В "Торино" он хорошо играет, выходит в стартовом составе. Как руководство клуба поступит с ним — не знаю: будут выкупать или нет. Это их внутренняя кухня. Думаю, ему лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Торино" не планирует выкупать Алексея Миранчука у "Аталанты" по окончании текущего сезона. Туринцы считают сумму выкупа в 13 миллионов евро слишком высокой. Также "Торино" не собирается выкупать хорватского полузащитника Николу Влашича, выступавшего какое-то время за московский ЦСКА, у английского "Вест Хэма". Миранчук будет вынужден вернуться в "Аталанту", контракт с которой у него рассчитан до лета 2024 года. Юрий Семин работал с Миранчуком в "Локомотиве".
Источник: "РБ Спорт"
Семин: Миранчуку лучше всего оставаться в Италии, он уже знает этот чемпионат, Алексей зрелый футболист
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: ФК "Торино"