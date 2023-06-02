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Капелло – о признании Кварацхелии лучшим игроком сезона в Серии А: абсолютно заслуженно. Согласен с выбором!

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Экс-главный тренер национальной сборной России Фабио Капелло отреагировал на признание вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Наполи"
– Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А, – приводит слова Капелло "Чемпионат".

22-летний грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия удостоился награды лучшему игроку сезона в итальянской Серии А. На его счету 12 мячей и 13 голевых пасов в 33 играх текущего розыгрыша чемпионата Италии. Этот показатель позволил ему выиграть гонку ассистентов национального первенства. "Наполи" вместе с Кварацхелией в составе впервые за 33 года завоевал скудетто.

Перед заключительным туром Серии А "Наполи" опережает ближайшего преследователя "Лацио" на 16 очков. 4 июня "адзурри" завершат сезон домашней встречей с "Сампдорией".


Наполи Кварацхелия Серия А Капелло
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