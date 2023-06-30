По сведениям СМИ, 27-летний бразилец Родриго Бекао, играющий на позиции центрального защитника, своей игрой заинтересовал турецкий гранд "Фенербахче". Стамбульский клуб готов расстаться с 10 млн евро ради приглашения футболиста в свою команду. Отмечается, что "Удинезе" устраивает данная сумма.
Родриго Бекао представляет цвета "Удинезе" с 2019 года. В майке итальянского коллектива бразилец провел 130 поединков. В них он сумел отметиться 6 голами 3 голевыми пасами. "Удинезе" по итогам завершившегося розыгрыша итальянского первенства занял 12-ю позицию в таблице. Примечательно, что до "Удинезе" Бекао играл за ЦСКА из Москвы.
Источник: Legalbet
Legalbet: "Фенербахче" готов заплатить за экс-игрока ЦСКА Бекао 10 млн евро
Бразильский защитник Родриго Бекао может сменить "Удинезе" на "Фенербахче".
Фото: РИА Новости