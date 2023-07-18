– На сегодня мы в "Фиорентине". У нас еще год контакта. Мы даже не можем вести никаких официальных переговоров ни с кем. Если "Фиорентина" будет готова на переговоры и будет готова рассматривать предложение по Саше, мы будем это обсуждать. Сейчас обсуждать нечего. Он готовится к чемпионату с "Фиорентиной", — цитирует Бердышева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Фиорентина" предлагала услуги нападающего Александра Кокорина клубам из Серии B и аутсайдерам Серии A. Однако все итальянские команды отказались от потенциального трансфера российского футболиста.
32-летний Александр Кокорин имеет действующее соглашение с итальянской "Фиорентиной", которое рассчитано до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в один миллион евро.
Агент: на сегодня Кокорин в "Фиорентине", но мы готовы обсуждать предложения по Саше
Тимофей Бердышев, агент российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, высказался о будущем своего клиента.
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