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"РБ Спорт": Кокорин удивил главного тренера "Фиорентины" своей игровой формой

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Стало известно, почему российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку итальянской "Фиорентины" на новый сезон Серии A.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Александр Кокорин удивил главного тренера "Фиорентины" Винченцо Итальяно своей игровой формой. Изначально специалист не рассчитывал на российского игрока и не планировал того включать в заявку на новый сезон Серии A. Но работа нападающего во время предсезонных сборов переломила ситуацию. И теперь Александр в обойме "фиалок".

32-летний Кокорин имеет действующее соглашение с итальянской "Фиорентиной" до лета 2024 года. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за кипрский "Арис". Недавно стало известно о том, что Александр попал в заявку "фиалок" на новый сезон Серии A. Российский футболист будет выступать под 91 номером.

Источник: "РБ Спорт"


Фиорентина Кокорин Серия А
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