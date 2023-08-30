- На одной из первых тренировок на сборах с "Аталантой" Алексей получил повреждение. Это не позволяло Лёше заниматься с командой весь период сборов. Именно по этой причине он не попадал в заявку "Аталанты" на матчи. Только вчера, 29 августа, Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений, - передает слова Шпинева "Чемпионат".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в текущем сезоне еще не попадал в заявку своего клуба - итальянской "Аталанты" - на официальные матчи.
Прошедший сезон-2022/2023 футболист провел на правах аренды в "Торино", при этом туринский клуб рассматривал варианты полного выкупа трансфера Алексея, но не смог прийти к соглашению по размеру трансферной компенсации с руководством бергамасков. В 31 матче за "Торино" Миранчук забил 4 гола и выполнил 6 результативных передач.
Агент Шпинев: на одной из тренировок на сборах Миранчук получил повреждение - поэтому он не попадал в заявку "Аталанты"
Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о причинах непопадания игрока в заявку клуба на матчи.
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