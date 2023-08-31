"У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: "Леша, спокойно готовься... У тебя будут шансы, так что работай", — сказал Шпинев.
Минувший сезон 27-летний российский спортсмен провёл в "Торино", где в 31 матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Аталантой", за которую он выступает с 2020 года, рассчитан до конца сезона. Всего за клуб из Бергамо Миранчук в 56 матчах забил девять голов и отдал семь результативных передач.
Источник: "Чемпионат".
Агент: у Миранчука состоялся разговор с Гасперини. Тренер заявил, что у Алексея будут шансы в "Аталанте"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил, что его клиент не покинет команду в летнее трансферное окно.
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