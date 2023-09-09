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Чинквини: в "Аталанте" от Миранчука не стоит ждать хорошего сезона

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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини высказал мнение о перспективах российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
- Миранчуку будет очень сложно попасть в состав "Аталанты". Очевидно, что в "Аталанте" от него не стоит ждать хорошего сезона. Сидение на скамейке запасных никакой пользы ему не принесет. Он был очень хорош в прошлом сезоне в "Торино" и я не знаю, почему он выбрал другой вариант. Алексей - отличный футболист, но мне сложно сказать, что ждет его в этом сезоне, - передает слова Чинквини "РБ Спорт".

27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук текущий сезон начал в составе итальянской "Аталанты", при этом футболист получил повреждение во время межсезонных сборов и не попал в заявку клуба в нескольких стартовых матчах сезона, лишь недавно вернувшись в общую группу. Прошедший сезон Миранчук провел на правах аренды в составе "Торино" (31 матч во всех турнирах, 4 гола, 6 результативных передач), однако руководство туринцев не смогло договориться с бергамасками о полном выкупе трансфера российского хавбека.


Серия А Аталанта Торино Миранчук Ал Чинквини
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