- Миранчуку будет очень сложно попасть в состав "Аталанты". Очевидно, что в "Аталанте" от него не стоит ждать хорошего сезона. Сидение на скамейке запасных никакой пользы ему не принесет. Он был очень хорош в прошлом сезоне в "Торино" и я не знаю, почему он выбрал другой вариант. Алексей - отличный футболист, но мне сложно сказать, что ждет его в этом сезоне, - передает слова Чинквини "РБ Спорт".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук текущий сезон начал в составе итальянской "Аталанты", при этом футболист получил повреждение во время межсезонных сборов и не попал в заявку клуба в нескольких стартовых матчах сезона, лишь недавно вернувшись в общую группу. Прошедший сезон Миранчук провел на правах аренды в составе "Торино" (31 матч во всех турнирах, 4 гола, 6 результативных передач), однако руководство туринцев не смогло договориться с бергамасками о полном выкупе трансфера российского хавбека.
Чинквини: в "Аталанте" от Миранчука не стоит ждать хорошего сезона
Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини высказал мнение о перспективах российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в текущем сезоне.
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