Calciomercato: "Ювентус" подозревается в финансовых махинациях с агентами футболистов

Туринский "Ювентус" подозревается в финансовых махинациях, связанных с агентскими выплатами.

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Как утверждает источник, секретариат Агентской комиссии Италии возбудил начал расследование в отношении туринского "Ювентуса" по следам обнаруженных счетов-фактур по сделкам с представителями игроков. Выяснилось, что некоторым агентам футболистов, которые не участвовали в трансферах, выплачивалась комиссия за переходы. Обвинение настаивает на том, что в этой схеме принимали участие агенты в качестве негласных посредников. Среди них фигурируют фамилии Липпи, Джуффрида, Галли, Морабито, Фиораванти и Тинти.



Отмечается, что 26 сентября истекает срок, установленный для предоставления представителями футболистов сведений, доказывающих их невиновность. Ожидается, что решение по делу будет вынесено не ранее 2025 года.



По итогам 5 стартовых туров Серии А "Ювентус" набрал 10 очков и расположился на 4-й строчке в таблице. Сегодня, 26 сентября, "Старая синьора" на своем поле примет "Лечче" в рамках 6-го тура чемпионата Италии.



Источник: Calciomercato