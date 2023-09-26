Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
16:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:00
АльмерияНе начат
Мальорка
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
РеймсНе начат

Calciomercato: "Ювентус" подозревается в финансовых махинациях с агентами футболистов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Туринский "Ювентус" подозревается в финансовых махинациях, связанных с агентскими выплатами.
Фото:
Как утверждает источник, секретариат Агентской комиссии Италии возбудил начал расследование в отношении туринского "Ювентуса" по следам обнаруженных счетов-фактур по сделкам с представителями игроков. Выяснилось, что некоторым агентам футболистов, которые не участвовали в трансферах, выплачивалась комиссия за переходы. Обвинение настаивает на том, что в этой схеме принимали участие агенты в качестве негласных посредников. Среди них фигурируют фамилии Липпи, Джуффрида, Галли, Морабито, Фиораванти и Тинти.

Отмечается, что 26 сентября истекает срок, установленный для предоставления представителями футболистов сведений, доказывающих их невиновность. Ожидается, что решение по делу будет вынесено не ранее 2025 года.

По итогам 5 стартовых туров Серии А "Ювентус" набрал 10 очков и расположился на 4-й строчке в таблице. Сегодня, 26 сентября, "Старая синьора" на своем поле примет "Лечче" в рамках 6-го тура чемпионата Италии.

Источник: Calciomercato


Ювентус Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится